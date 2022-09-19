Karasu’da Gaziler günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Karasu Kaymakamlığı’nda çelenk töreni düzenlendi. Törenin ardından gazi ve aileleri ile Muharip Gaziler Derneği Karasu Şubesi ziyaret edildi. Ardından Merkez Çarşılı Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Karasu Kaymakamlığı binası önünde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi. Törene Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Yüksel, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nesrin Bozkurt yönetiminde İstiklal Marşı okundu. Ardından Muharip Gaziler Derneği Karasu Temsilcisi Eraydın, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Hayrettin Eraydın, “Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM tarafından gazi unvanıyla taçlandığı gün. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de dış destekli terör örgütlerinin Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Suriye ve Irak’ta sömürücü emperyalist devletlerin tehdidi altında. Asil Türk milletinin bağrından çıkmış şanlı ve şerefli Türk ordusu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sigortası” diye konuştu.

Eraydın’ın konuşmasının ardından ilçe protokolü, gazilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Törenin arından ilçe protokolü, Kıbrıs Gazisi Niyazi Kaya ve ailesi ile Kıbrıs Gazisi Şeref Engin ve ailesini ziyaret etti. Gazi ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden protokol, ardından Muharip Gaziler Derneği Karasu Şubesi’ni ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından Gaziler Günü programı, Karasu Merkez Çarşılı Camii’nde Mevlid-İ Şerif okutuldu.