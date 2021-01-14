Karasu’da aşı uygulaması başladı

Sakarya’nın Karasu ilçesine gelen Çin menşeili korona virüs aşıları uygulanmaya başladı. Aşı ilk olarak Karasu Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Celalettin Akyol ile İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yavuz Selim Özdin’e yapıldı.

Korona virüs salgınının bitmesi için en önemli faktör olarak görülen aşı, ülke genelinde olduğu gibi Karasu’da da uygulanmaya başladı. Korona virüs salgınının ilk görüldüğü ülke olan Çin’den ithal edilen aşı ilçede uygulanmaya başlandı. Karasu Devlet Hastanesi’nde oluşturulan aşı odalarında ilk aşı hastanenin Başhekimi Opr. Dr. Celalettin Akyol, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yavuz Selim Özdin ve sağlık çalışanlarına yapıldı.