Karasu’da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Karasu’da da bir tören düzenlendi. Törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ataç, gençler eşliğinde Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Karasu Kaymakamlığı binası önünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi. Törene; Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Cumhuriyet Savcısı Ömer Korkmaz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, eğitimciler ve çok sayıda genç katıldı.

Tören, Gençlik ve Spor Karasu İlçe Müdürü Kemal Ataç’ın gençler eşliğinde çelengini sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Müdür Kemal Ataç, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi. Gençlere hitaben bir konuşma yapan Kemal Ataç, “Bugün, milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün olan 19 Mayıs’ın 102. yıldönümü. Biliyoruz ki, sizler Türk milletinin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeniz için bizler elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz” sözlerine yer verdi.