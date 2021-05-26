Karasu Kurumeşe mahallesine yeni içmesuyu şebekesi

Karasu Kurumeşe mahallesinin içmesuyu altyapısı yenileniyor. Bölgedeki yatırımlar ile mahalle kesintisiz içmesuyu ile buluşacak, yaşanan su kayıplarının önüne geçilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Karasu Kurumeşe mahallesinde hatları yenilenen içmesuyu projesine ilişkin açıklama yapıldı. Bölgede SASKİ ekipleri tarafından yoğun çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilerek, “Bölgede uzun yıllar önce inşa edilen hatlar artık ihtiyacı karşılamaması ve kayıp-kaçak oranının yüksek olması sebebiyle SASKİ olarak bölgenin içmesuyu altyapısını yenilemek için harekete geçtik ve çalışmalarımızı başlattık. Yeni içmesuyu yatırımlarımız neticesinde ilave içmesuyu sağlanacak, hatlarımız yenilecek ve mahallemiz kesintisiz içmesuyu ile buluşacak. Yaşanan su kayıplarının da önüne geçeceğiz. Karasu ilçemizin Kurumeşe mahallesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hayırlı olsun” denildi.