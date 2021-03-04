Karasu Kaymakamı Helvacı, ilçe esnafını uyardı

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ‘Dinamik Denetim Süreci’ konulu genelge kapsamında Karasu ilçesinde de denetimler gerçekleşti. Denetimlere katılan ilçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, kurallara riayet edilmesi konusunda esnafı uyardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından yeni normalleşme dönemi kapsamında 260 bin personel ile denetim yapılacağını duyurmuştu. Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya’da, denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı öncülüğünde emniyet ekipleri ve tüm ilçe birim temsilcileri eşliğinde Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirilen denetimde vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarıldı, işletmelere almaları gereken önlemler bir kez daha hatırlatıldı.

Gerçekleşen denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, “Bugün gerçekleştirilen toplu denetimin amacı, vatandaş üzerinde bir farkındalık oluşturmak. Emniyet ve jandarma ile ilgili oda temsilcilerinin denetimleri ayrı ayrı devam edecek. Kapalı alan hassasiyetine dikkat etmediğimiz sürece, ‘Bize bir şey olmaz’ dendiği sürece normalleşemeyiz. Karasu olarak topyekun mücadele ile biz bu belayı def edebiliriz. Vatandaşlar, odalarımız, sivil toplum kuruluşları, emniyet birimlerimiz hep beraber kurallara uyarak, hassasiyet göstererek korona virüs haritamızı mavilere, yeşillere döndürebiliriz” dedi.