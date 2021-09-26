Karasu Camitepe’de musluklara kesintisiz içmesuyu ulaşacak

Sakarya Büyükşehir SASKİ marifetiyle Karasu Camitepe Mahallesine yeni içmesuyu altyapısı inşa ediyor. 6 bin metrelik çalışmayla bölgede yetersizlik ortadan kalkacak, musluklara kesintisiz içmesuyu ulaşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) şehrin içmesuyu altyapısına yönelik gerçekleştirdiği yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Karasu’ya bağlı Camitepe Mahallesinde nüfus artışına bağlı olarak yükselen tüketim miktarının sebep olduğu yetersizlik ve eskiyen hatlar dolayısıyla yaşanan kesintilere çözüm üretiliyor.

Proje ile Çamdağı isale hattı üzerinden yapılacak yeni ayrım ile yaklaşık 6 bin metre uzunluğa sahip olacak yeni bir hat döşenecek. Böylelikle Karasu Camitepe’de yaşanan yetersizlik sorunu ortadan kalkacak, musluklardan kesintisizi ve temiz içmesuyu akacak. SASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, projede çalışmaların hızla ilerlediğine yer verilerek, bölgeye hayırlı olması temenni edildi.