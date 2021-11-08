‘Karadeniz’de Pedal Çevirelim’ projesinde eğitim toplantısı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ), ‘Karadeniz’de Pedal Çevirelim’ başlıklı Avrupa Birliği projesine yönelik toplumsal çıktıları arttırmak amacıyla eğitim toplantısı düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Shumen Konstantin Preslavsky Üniversitesi, Galati Dunaera De Jos Üniversitesi ve Ukrayna Ulusal Bilim Akademisi Piyasa Sorunları ile Ekonomik ve Ekolojik Araştırmalar Enstitüsü ortaklığıyla hayata geçirdiği ‘Karadeniz’de Pedal Çevirelim’ isimli Avrupa Birliği projesinin toplumsal çıktılarını arttırmak amacıyla turizm paydaşlarına yönelik bir eğitim gerçekleştirildi. SUBÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve ‘turizm’ ile ‘bisiklet sporu’ konularının ele alındığı eğitime Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği yetkilileri, turizm çalışanları ve konuya ilgi duyan birçok gönüllü katıldı.

Eğitim programının başlangıç konuşmasını yapan SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Türkiye’de turizmi çeşitlendirme alternatiflerinden bitişi de bisiklet turizmini geliştirmek. Geçtiğimiz günlerde ‘Bisiklet Şehri’ unvanını alan Sakarya, bu konuda Türkiye’nin en avantajlı şehirlerinden birisi. Diğer turistler kadar sporcu ziyaretçilerin de ihtiyaç ve isteklerini anlamamız, onlar için tesisler ve hizmetler tasarlamamız gerekiyor” dedi.