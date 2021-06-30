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Kansere yenik düşen eski belediye çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde uzun süredir kanserle mücadelesine yenik düşen Karasu Belediyesi Fen İşleri eski Müdürü Tolga Eray, son yolculuğuna uğurlandı.

SAKARYA 30.06.2021, 19:15
Kansere yenik düşen eski belediye çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde uzun süredir kanserle mücadelesine yenik düşen Karasu Belediyesi Fen İşleri eski Müdürü Tolga Eray, son yolculuğuna uğurlandı.

Kök hücre nakli yapılması için Karasu ve yurt genelinden de destek gelen kampanyalarla hayata tutunmaya çalışan Karasu Belediyesi Fen İşleri eski Müdürü Tolga Eray (35), bugün sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tolga Eray için ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; ilçe protokolü ile Eray’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Karasu Çarşılı Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tolga Eray’ın cenazesi, Yalı Mahallesi Merkez Mezarlığı’na defnedildi.
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