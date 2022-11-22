Kanserden korunma yolları ve tarama uygulamaları bu panelde konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri ‘Kanserden Korunma Yolları ve Tarama Uygulamaları’ konulu sağlık paneli ile devam edecek. 23 Kasım Çarşamba günü AKM’de gerçekleştirilecek panel saat 14.00’da başlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri ‘Kanserden Korunma Yolları ve Tarama Uygulamaları’ konulu sağlık paneli ile devam edecek. Kültür ve Sosyal İşler ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın iş birliğiyle düzenlenecek panele SAÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İlhan Hacıbekiroğlu ve Doç. Dr. Ayşe Demirci konuşmacı olarak katılacak. 23 Kasım Çarşamba günü AKM’de gerçekleştirilecek panel saat 14.00’da başlayacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kanserden Korunma Yolları ve Tarama Uygulamaları’ konulu panele tüm vatandaşlarımız davetlidir” denildi.