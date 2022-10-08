Kamuda ilk sertifika Arif Nihat Asya Öğrenci Yurduna

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu, Sakarya’da bu alanda ilk sertifikayı alan kamu kuruluşu oldu.

Çalışanların sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yapmalarını teşvik ederek iş yerinde verimliliği ve üretkenliği artırmak, sağlığı destekleyen bir iş yeri ortamı oluşturmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı” çerçevesinde Sakarya’da sertifika alan ilk işyeri Hendek’te faaliyet gösteren Akcoat İleri Kimyasal Kaplama Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. olmuştu. Bu çerçevede Sakarya’da kamu kuruluşlarından ilk başvuru ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Arif Nihat Asya Erkek Öğrenci Yurdundan geldi. Programa katılarak gerekli şartları yerine getiren Arif Nihat Asya Yurdu için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde sertifika teslimi gerçekleştirildi.

Sertifika teslim programına İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Arif Nihat Asya Yurt Müdürü Paşa Odabaş katıldı. Projenin çalışanların sağlığının korunması açısından önemine değinen İl Sağlık Müdürü Öğütlü, projeye katılan ilk kamu kuruluşu olması dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu Müdürü Paşa Odabaş’ı tebrik etti.