Kahvehanede kumar oynayan kişilere ceza yağdı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen kahvehaneye jandarma ekipleri operasyon düzenledi. 6 kişiye toplamda 8 bin 16 lira ceza kesilirken kahvehane sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Karasu ilçesinin Kurudere Mahallesi’nde bir kahvehanenin kumarhaneye çevrildiğine yönelik ihbar alan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen mekana operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi kumar oynarken yakalanırken kahvehane sahibi olduğu belirlenen İ.Ö. isimli şahıs hakkında kumar oynatmak ve yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı. Aynı mekanda kumar oynarken suçüstü yakalanan A.D, B.A, T.D, N.E, İ.K. ve M.D isimli şahıslara ise bin 336’şar lira olmak üzere toplam 8 bin 16 lira ceza kesildi.