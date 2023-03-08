Kadınlar gününü pasta kesip kutladılar

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğretmen ile personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü pasta keserek kutladı.

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğretmen ile personelleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü pasta keserek kutladı. Lisenin müdürü Gülsüm Aslan, “Tüm kadınların bu özel gününü en içten dileklerimle kutlarım. Kadın çalışanlarımızla daha iyi bir eğitim kadrosuna sahibiz. Bizim kültürümüzde, aile yaşantımızda her noktada kadınlar, toplumun temel taşıdır. Sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyuyoruz. İnşallah, bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ederiz. Cenabı Allah sizlere huzur ve mutluluk versin” dedi.