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Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı: 3 gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 1 buçuk metre uzunluğunda internet ve haberleşme kablosu çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

SAKARYA 23.06.2022, 11:02
Kablo hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı: 3 gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 1 buçuk metre uzunluğunda internet ve haberleşme kablosu çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kalayık Mahallesi’nde internet ve haberleşme kablosu çalınmasına ilişkin ihbar alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, olayı gerçekleştiren G.T., M.G. ve R.T. isimli şüphelilerin 54 AGP 644 plakalı kamyonet ile seyir halinde olduklarını tespit etti. Kontrol noktasında durdurulan araçta 1 buçuk metre uzunluğunda internet ve haberleşme kablosu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinde kabloları, Kalayık Mahallesi’nde mezarlık kenarından keserek çaldıklarını belirten şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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