Kabak görünümlü kafe görenleri şaşırtıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gar Meydan’ında yapımı devam eden kabak motifli satış ofisini, görenleri şaşırtıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Atatürk Bulvarı’nda taksici esnafını ziyareti sonrasında Gar Meydan’ında yapımı devam eden kabak motifli satış ofisini ise yerinde inceledi. İncelemenin ardından çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ekrem Yüce, “Her şehrin bir marka ürünü, marka değeri vardır ve bu ürünlerle isimleri bağdaştırılır. Bizim şehrimizde birçok yöresel ürün yetişse dahi bu ürünlerin arasında en çok kabak ile şehrimiz bağdaşmış durumdadır. Bizde bu amaçla şehrimizin marka değeri olan kabak ürününü yurt içi ve dışından gelen misafirlerimize tanıtmak, tanıtımına katkı sunmak ve sofralarımıza ulaştırmak adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda şehrin en işlek meydanlarından bir olan Gar Meydanına kabak motifli satış ofisi kuruyoruz. BELPAŞ marifetiyle gerçekleştireceğimiz kabak motifli satış ofisimiz ile vatandaşlarımız rahatça kabak alışverişi yapabileceği, birçok kabak tatlısı çeşidini bulabileceği ve hatıra fotoğrafları çekilebileceği bir alan oluşturuyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacak ve satış ofisimizi Sakaryalıların hizmetine sunacağız” dedi.