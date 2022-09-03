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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
SAKARYA 03.09.2022, 10:00
Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde
Küçükkarasu Mahallesi’nde bir adrese baskın düzenlendi. E.A. isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde bir miktar kubar esrar, metamfetamin, kenevir bitkisi tohumu, 2 adet tabanca, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına yarayan aparatlar, çeşitli ebatlarda mermi ile fişekler ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatlar doğrultusunda E.A. isimli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
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