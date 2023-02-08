Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Geyve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılkaya Mahallesi’nde G.Ç. isimli şüphelinin evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 kilogram kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. G.Ç. gözaltına alındı.