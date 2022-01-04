Jandarma ekipleri tarafından 1 yılda 68 kişi tutuklandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, son bir yılda yaptıkları operasyon neticesinde gözaltına alınan 787 şüpheliden 68’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sorumluluk bölgelerinde suçlulara göz açtırmadı. Ekipler, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla yakalanan 787 şüpheli 68’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda ise 357 kilogram kubar esrar, 8 bin 5 Kök kenevir, 6 bin 785 kök haşhaş, 8 kilo 904 gram sentetik uyuşturucu, bin 724 gram skunk, 761 adet metamfetamin ve 383 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonlarında ise 211 litre kaçak içki, 767 paket kaçak sigara, 3 bin 275 adet tarihi eser, 21 adet tabanca, 54 adet av tüfeği, bu silahlara ait çok sayına mühimmat ele geçirilirken yasa dışı göç kapsamında oturma izni olmayan 126 yabancı uyruklu şahıs il göç idaresine teslim edildi. İnsan kaçakçılığı kapsamında yapılan operasyonlarda da para karşılığı insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen ikisi Türk, biri yabancı uyruklu 3 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.