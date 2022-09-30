Işık: “Takımımıza güvenimiz tam, galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz”

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Hentbol Erkekler Süper Ligi’ne 3’te 3 yaparak iyi bir başlangıç yapan Sakarya Büyükşehir, ligin köklü camialarından Spor Toto’ya konuk oluyor. Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan baş antrenör Mehmet Fatih Işık, takımına güvendiğini ve galibiyet serisini sürdürmek istediklerini ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Hentbol Erkekler Süper Ligi’ne 3’te 3 yaparak iyi bir başlangıç yaptı. Beykoz Belediyesi, Mihalıççık ve Ümraniye Belediyesi’ni mağlup eden Büyükşehir, bu hafta hentbol liginin güçlü ekiplerinden Spor Toto’ya konuk olacak. Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan baş antrenör Mehmet Fatih Işık, takımına güvendiğini ve galibiyet serisini sürdürmek istediklerini ifade etti.

“Galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz”

Baş antrenör Mehmet Fatih Işık, “Cumartesi günü ligimizin köklü ekiplerinden birisi olan Spor Toto ile karşılaşacağız. Takımımızda güzel bir birliktelik var, moral ve motivasyonumuz çok iyi. Hafta boyunca sıkı bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Teknik ekip ve oyuncularımız önemli maç öncesi kenetlendi. Çalışmalarımızı sahada en iyi şekilde uygulayıp, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Galibiyet serisini sürdürerek, Sakarya’yı hentbol liginde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

“Mücadelemiz hep üst düzeyde”

Takımın saha içinde yakaladığı oyun performansını da değerlendiren Işık, “Oyuncularımız sahada çok iyi bir mücadele ortaya koyuyor. Oyun içerisinde hücum ve savunmada istediklerimizin olumlu yansıması hep azimli bir şekilde çalışmanın sonucudur. Benim takımıma olan güvenim tam. İnşallah Sakarya’da oynayacağımız maçların hepsinde vatandaşlarımıza hentbol aşkını biraz daha aşılayabiliriz. Cumartesi günü oynanacak maçta galip gelerek milli takım arasında mutlu şekilde girmek istiyoruz” diye konuştu.