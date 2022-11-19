İşçi servisi ağaca çarptı: 5 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisinin ağaca çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Akyazı’da bulunan bir fabrikada çalışan işçileri Ballıkaya’dan, Kuzuluk’a taşıyan C.S. kontrolündeki işçi servisi, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Servis içerisinde bulunan 13 işçiden 5’i yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.