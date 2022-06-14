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İlkokul öğrencilerinin görsel sanat atölyesi tam not aldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından düzenlenen yılsonu görsel sanat atölyesi büyük ilgi gördü.

SAKARYA 14.06.2022, 17:39
İlkokul öğrencilerinin görsel sanat atölyesi tam not aldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından düzenlenen yılsonu görsel sanat atölyesi büyük ilgi gördü.

Kaynarca Atatürk İlköğretim Okulu 2. Sınıf öğretmeni Nuray Tekin ve öğrenciler tarafından görsel sanat atölyesi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Kaynarca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, Kaynarca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mete Oğuzhan Karapınar, veliler ve davetliler katıldı. Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları, 31 tuval, 20 yapboz, 12 maske, 16 alçı boyama ve 3 boyutlu atasözleri olmak üzere 100 yakın eser sergilendi. Yapılan sanatsal sergiye katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, “Öğrencilerimizin sanatsal yönünü sergilediği bu sergide oldukça başarılı çalışmalar gördüm. Onları desteklemek adına üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.

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