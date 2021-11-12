İlk ve ortaokul öğrencileri robotik kodlama öğrenecek

SUBÜ’ye bağlı merkezler ROTASAM ve SAYEM tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak sertifikalı robotik kodlama eğitimleri gerçekleştirilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ROTASAM) ve Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) ortaklığında, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak ücretli sertifikalı robotik kodlama eğitimleri gerçekleştirecek. Konuya ilişkin olarak ROTASAM tarafından yapılan açıklamada, “Yeni dönem ‘micro:bit’ eğitimimiz başlıyor. İlk veya ortaokul seviyesinde olup kodlama öğrenerek fikirlerini hayata geçirmek isteyen herkesi eğitimlerimize bekliyoruz. Kişi sayısı sağlandığı takdirde ilk olarak 15 Kasım - 18 Kasım 2021 tarihlerinde 09.00-13.00 saatleri arasında toplam 20 saat sürecek eğitimimiz düzenlenecek. Başvurular 14 Kasım Pazar gününe kadar https://rotasam.subu.edu.tr/tr/node/326 adresinden gerçekleştirilebilecek” denildi.