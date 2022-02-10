Türkiye’nin tarihi, kültürel, milli, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Sakarya’da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Türkiye’nin teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı dijital tır, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bu kapsamda tırı, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı gezdi. Tırda, harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları yer alıyor. Ziyaretçileri tırın girişinde üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Sihirli aynada ziyaretçiler, o anki nabız atışlarını ve ateşlerini görme imkanı buluyor. Ayrıca, Türkiye’nin 6. nesil ultra deniz sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor. Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 11 Şubat’a kadar Demokrasi Meydanı’nın da ziyaretçilerini ağırlayacak.