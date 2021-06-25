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İlçede kurulan aşı çadırına yoğun ilgi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde korona virüs aşılama çalışmaları kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yoğunluğun azaltılması için aşı çadırı kuruldu.

SAKARYA 25.06.2021, 17:52
İlçede kurulan aşı çadırına yoğun ilgi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde korona virüs aşılama çalışmaları kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yoğunluğun azaltılması için aşı çadırı kuruldu.

Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü, korona virüs aşısının uygulanmasını hızlandırmak amacıyla 2. Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok fabrika ve büyük işletmeye gezici ekiplerle giderek çalışanları aşılarken, vatandaşların aşıya daha rahat ulaşabilmesi için ilçe merkezinde aşı çadırı kurdu. Bu kapsamda İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, çadırda Biontech ve Sinovac aşıları yapılmaya başlandı. Çadır önünde yoğunluk oluşurken, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Tekin Ulaş Karatepe tarafından kurulan ekipte ilçe merkezindeki vatandaşları aşı konusunda bilgilendirerek aşı olmaya davet etti. Adapazarı, Sapanca ve Karasu’dan sonra Hendek’te de aşı çadırı kurularak randevusuz aşı yapılma imkanı sağlanması ilçedeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
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