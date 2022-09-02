İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaali ilçesi Yeni Mahalle’de meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.