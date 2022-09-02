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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
SAKARYA 02.09.2022, 17:43
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kocaali ilçesi Yeni Mahalle’de meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri’nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmazken binaya 5 kurşun isabet etti.
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