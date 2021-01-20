İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Cami istikametinden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametine gitmekte olan M.D. idaresindeki 34 PP 6225 plakalı Fiat marka otomobil ile Zübeyde Hanım Caddesi istikametinde gitmekte olan Ş.B. idaresindeki 54 AN 991 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler yara almazken M.D. idaresindeki otomobilde bulunan D.K. ve Ş.B. idaresindeki otomobilde bulunan 4 yaşındaki T.B. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.