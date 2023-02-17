Son Dakika
İki katlı evin bacasında çıkan yangın söndürüldü
Sakarya’nın Geyve ilçesinde iki katlı evinde bacasında gece saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.
SAKARYA 17.02.2023, 15:54
Sakarya’nın Geyve ilçesinde iki katlı evinde bacasında gece saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Geyve ilçesi Karaçam Mahallesinde M.Ö.’ye ait iki katlı evin bacasında gece saatlerinde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülürken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.