İki kardeş üniversite bir araya geldi

ISUBÜ’nün üst yönetimi tarafından SUBÜ’ye bir ziyaret gerçekleştirildi. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık iki üniversite arasındaki istişareler sonucunda birçok olumlu çıktının elde edildiğini vurgularken ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ise birlikte örnek olacak adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) yönetimini iki günlük programla ağırladı. İlk olarak ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na hazırlanan öğrencilerle bir araya gelindi. Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgiler alındı. Son olarak SUBÜ Stüdyoları ve Türkiye’de bir ilk olan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü gezilerek TEKNOFEST’e hazırlanan öğrencilerin çalışmaları incelendi.

Üniversite ziyaretinin ardından ailelerle birlikte Sakarya’nın tarihi ve turistik mekanları da ziyaret edildi. Sonrasında ise Hayrettin, Pınarlı ve Bacı Mahallelerinin ortaklaşa düzenlenen pilav gününe katılım sağlandı. Ziyaret ve programlara SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Prof. Dr. Naci Çağlar ve Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen; ISUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Fakir, Prof. Dr. Yıldız Bolat, Prof. Dr. Hilmi Cenk Bayrakçı ve Genel Sekreter Sefer Kutlu katıldı. Ayrıca genel sekreter yardımcıları, özel kalem müdürleri ve ailelerde yer aldı.

“Hedeflerimize ulaşacağız”

ISUBÜ ile kardeş üniversite olduklarını ve birlikte hareket ettiklerini kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Toplantılarımızın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) nezdinde de pozitif karşılanan birçok olumlu çıktıları oldu. Geçtiğimiz yıl Isparta’da güzel bir şekilde ağırlanmış ve ilişkilerimizi kuvvetlendirmiştik. Bu seferde biz ISUBÜ’yü şehrimizde ağırlamış olduk. Sapanca ve Pamukova başta olmak üzere kıymetli belediye başkanlarımız da misafirlerimizi ağırlamada güzel katkılar sağladılar. Türkiye’de bulunan ve ilk kurulan iki uygulamalı bilimler üniversitesi olarak +1 Eğitim Modeli ile yükseköğretimde becerinin de ön planda olduğu farklı, dinamik ve öncü bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. Mezunlarımızın hızlı bir şekilde iş buluyor olması ve iş dünyasının istediği niteliklere sahip olmaları bizlerin en büyük mutluluk kaynağı. Eğitimin yanı sıra topluma hizmet ve Ar-Ge ayaklarında da güçlüyüz. Birliktelikten kuvvet doğacağına dair ortak bir kanaatimiz var. Böylelikle ileride de önemli hedeflerimize başarıyla ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.

“Ektiğimiz tohum hızla büyüyor”

Sakarya’da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirten ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, “Kardeş üniversitemiz SUBÜ’nün gelişimine yakından tanık olmak bizleri son derece mutlu etti. Biz de kısa süre önce YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’ın da katılım sağladığı Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği toplantısına ev sahipliği yaparak önemli bir görev üstlenmiştik. Doğrudan sahayla irtibat halinde bulunan ve iş dünyası temsilcileriyle sıkı ilişkileri olan üniversiteler olarak ülkemizin gelişimine de doğrudan etkide bulunabilecek bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz. İstişare bizler için oldukça önemli. Farklı bir modelle farklı bir eğitim anlayışının tohumlarını attık. Bu tohumun hızla büyümesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Ailelerimizin de yer aldığı organizasyonlar ise ilişkimizi daha güçlü bir hale getiriyor. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonraki süreçte de örnek olacak güzel adımlar atacak, nitelikli nice öğrenciler yetiştirecek, toplumumuza dokunacak ve Ar-Ge çalışmalarıyla sorunlara çözüm üreteceğiz” diye konuştu.