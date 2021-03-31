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İki grup arasında tartışma: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma neticesinde iki kişi yaralandı.

SAKARYA 31.03.2021, 00:20
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İki grup arasında tartışma: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma neticesinde iki kişi yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Sakarya Mahallesi Dönüş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma yerini kavgaya bırakması neticesinde iki kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise iki kişinin yaralanmasına sebep olan kavga hakkında soruşturma başlattı.
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