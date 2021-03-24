İhtiyaç sahibi öğrenciler tabletleriyle buluştu

Türk Kızılay Karasu Şubesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne takdim edilen 230 adet tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.

Türk Kızılay Karasu Şubesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları kapsamında 230 adet tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi. Sezi Eratik Ortaokulu ve Aziziye İlkokulu’nda gerçekleştirilen programda, tabletleri alan öğrenciler mutluluklarını dile getirdi. Tabletlerini alan öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmayacaklarını belirtti.

"Gerçekten çok anlamlı bir çalışma oldu"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, “Bugün biz dara düştük. Yanımızda bu sefer de Türk Kızılay’ı bulduk. Gerçekten çok anlamlı bir çalışma oldu. Bu anlamlı destekten dolayı bütün öğrencilerim, velilerim adına başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim yapılan çalışmaları daim eylesin” dedi.

"Görevimiz en iyi imkanları çocuklarımıza sunmak"

Türk Kızılay Karasu Şubesi Koordinatörü Adem Ekşi ise, “Çocuklarımızın yıllarını kaybetmemesi için hayırsever vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk. Kızılay aracılığıyla, sizlerin çalışmalarıyla bugüne geldik. Sizlerin huzurunda bağışçılarıma da çok teşekkür ederim. Bizler, onların destekleriyle ayaktayız. Türkiye’mizi, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı eğitimde daha başarılı hale getirebilmek için Bizlere düşen görev, son teknolojiyi, en iyi imkanları çocuklarımıza sunmak” diye konuştu.