İHA’dan Vali Kaldırım ve Başkan Yüce’ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi makamında ziyaret etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ı makamında ziyaret eden Bölge Müdürü Refik Fidan’a, İHA Sakarya Temsilcisi Burak Can Tokyürek ve Türk Hat sanatının önemli isimlerinden Hattat Mahmut Şahin’de eşlik etti. Bölge Müdürü Fidan’ın ajansın çalışmaları hakkında bilgiler aktardığı ziyarette; Vali Kaldırım, Hattat Şahin’den de eserleri hakkında bilgiler aldı. Vali Kaldırım, ulusal medyanın olduğu kadar yerel ile bölgesel medyanın da haber ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde temin etmelerine destek sunan İHA’nın çok önemli haberlere imza attığını söyledi. Ziyaret, Hattat Mahmut Şahin’in hazırladığı eseri, Vali Kaldırım’a takdim etmesi ile son buldu.

Daha sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce’yi de makamında ziyaret eden Refik Fidan’a, İHA Düzce Temsilcisi Ali Yıldız ve Burak Can Tokyürek eşlik etti. Buradaki ziyarette de Başkan Yüce, Sakarya Botanik Vadisi’nde tamamen doğal yollarla üretilen ve Sera A.Ş. bünyesinde kullanıma hazırladıkları ürünler hakkında bilgiler verdi. Fidan ise, 2021 yılında da yatırımlarına devam eden İhlas Haber Ajansı’nın her geçen gün güçlenerek yoluna devam ettiğini ifade etti. Ürünlerden oluşan ‘Şifa Sepeti’nin takdimi ve fotoğraf çekimi ile son bulan ziyarette, Başkan Yüce, Bölge Müdürü Fidan ve çalışma arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diledi.