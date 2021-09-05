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İHA muhabiri Orkun Kaya’nın mutlu günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Orkun Kaya, görkemli bir düğünle hayatını Hatice Balcı ile birleştirdi.

SAKARYA 05.09.2021, 19:33
İHA muhabiri Orkun Kaya’nın mutlu günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Orkun Kaya, görkemli bir düğünle hayatını Hatice Balcı ile birleştirdi.

İhlas Haber Ajansı Sakarya temsilciliğinde muhabir olarak görev yapan Orkun Kaya, 2016 yılında tanıştığı Hatice Balcı ile dünya evine girdi. Erenler Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen törene Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Hilmi Kızılcık, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan ve çok sayıda davetli katıldı. Kaya çiftinin, mutluluğuna mesai arkadaşları ve yakınları da ortak oldu. Görkemli bir düğünle dünya evine giren çiftin nikahını Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç kıydı.

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