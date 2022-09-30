Huzurevi sakinlerinden dans gösterisi

Hendek İlçe Sağlığı Müdürlüğü tarafından Hendek Melek Nişancı Huzurevinde Kalp Günü ve Yaşlılar Haftası kutlama programı düzenlendi.

Düzenlenen programa; Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tekin Ulaş Karatepe, İlçe Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, huzurevi sakinleri ve sağlık çalışanları katıldı. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların yapılmasının ardından eğitmenler eşliğinde program için günlerdir hazırlık yapan huzurevi sakinleri müzikle teropatik dans gösterisi gerçekleştirdi. İlgiyle izlenen dans gösterisinin ardından program sona erdi.