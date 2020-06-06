Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
367.137
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.5864
EURO
7.6701
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık

Huzur evi sakinlerine bocce sahası kuruldu

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI TURGUT BABAOĞLU, MELEK NİŞANCI HUZUREVİ SAKİNLERİNİN YORULMADAN SPOR YAPABİLMELERİNE İMKAN SAĞLAYAN BOCCE SAHASININ TAMAMLANARAK HİZMETE AÇILDIĞINI SÖYLEDİ.

Huzur evi sakinlerine bocce sahası kuruldu

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI TURGUT BABAOĞLU, MELEK NİŞANCI HUZUREVİ SAKİNLERİNİN YORULMADAN SPOR YAPABİLMELERİNE İMKAN SAĞLAYAN BOCCE SAHASININ TAMAMLANARAK HİZMETE AÇILDIĞINI SÖYLEDİ.

06 Haziran 2020 Cumartesi 12:22
12 Okunma
Huzur evi sakinlerine bocce sahası kuruldu

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Melek Nişancı Huzurevi sakinlerinin yorulmadan spor yapabilmelerine imkan sağlayan Bocce sahasının tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi.

Hendek Belediyesi tarafından Melek Nişancı Huzurevinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından özel olarak seçilen ‘Bocce’ sporunun yapılması için 200 metrekarelik bir alanda bocce sahası inşa edildi. Hendek Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından tamamlanarak hizmete sunulan bocce sahasında uzay çatı çelik konstrüksiyon sistemi kuruldu. Tek kulvardan oluşacak şekilde oluşturulan bocce sahasında oturma ve seyirci alanı düzenlemeleri ile çevre düzenlemesi yapıldı. Kilitli parke, bordür ve engelsiz bir ulaşım için yaşlılarımıza rahat ve güzel bir ortam sunuldu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte huzur evi sakinleri çok mutlu oldu.

Hayalimiz gerçek oldu

6-7 yıllık hayallerinin gerçek olduğunu söyleyen Melek Nişancı Huzurevi Müdürü F. Nurdan Avcı yaptığı açıklamada, “Belediyemiz tarafından yaptırılan Bocce sahasında yaşlılarımız sporlarını icra ediyor. Pandemi sürecinde sahamızın olması yaşlılarımızın vakitlerini değerlendirmesini sağladı. 60 yaş üstü huzur liginin olduğu bocce; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize ediliyor. Bizde bu ligde diğer huzur evleriyle birlikte yarışıyoruz. Sahamız olmadığı için sıkıntı yaşıyorduk. Bundan sonraki süreçte inşallah şampiyonluklar bizi bekliyor. Yaşlılarımızın motivasyonu da çok yüksek. Başkamıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Babaoğlu’na teşekkür

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’na teşekkür eden huzur evi sakinleri ise, “Belediyemizin katkılarıyla artık bir sahamız var. Bundan sonrası bize ait diyoruz ve bocce huzur liginde bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Bocce bizim için huzur evleri arasında milli bir spordur. Yorulmadan, efor sarf etmeden, zorluk çekmeden yapılan bu sporu bütün yaşlılara tavsiye ediyoruz. Zorlanmadan hareket ederek egzersiz yapıyoruz. Bizim sahamız olmadığı için buna yapacak imkanda yoktu. Bize bu tesisi yapanlara çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yaşlılar başımızın tacıdır

Bocce oyun sahasının Huzurevine ve Hendek’e hayırlı olmasını dileyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise, “Bakanlık tarafından yaşlıların spor yoluyla fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla sakatlanma riski içermeyen Bocce sporunun önemini biliyoruz. Bu eksikliği gördüğüm anda, gelen talepler doğrultusunda da ekiplere talimatı verdim ve kısa sürede proje tamamlandı. Takım ruhuyla hareket eden yaşlılarımız, bir yandan sosyalleşirken diğer yandan risk içermeyen hareketler sayesinde zinde kalıyor. Huzurevi sakinlerimiz için oluşturulan bu alanda güzel vakit geçirmelerini ve bocce liginde başarılar diliyorum. Eli öpülesi yaşlılarımız başımızın tacıdır. Huzurevi sakinleri için desteklerini esirgemeyen Uzay San firmasına ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Her alanda destek ve işbirliğimiz sürecek” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019’da Sakarya’da ki trafik kazalarında 54 kişi hayatını kaybetti
2019’da Sakarya’da ki trafik kazalarında 54 kişi hayatını kaybetti
SUBÜ 4 firma ile iş birliği protokolü imzaladı
SUBÜ 4 firma ile iş birliği protokolü imzaladı
SUBÜ, bilgisayar laboratuvarlarını öğrencilere açıyor
SUBÜ, bilgisayar laboratuvarlarını öğrencilere açıyor
Erenler Belediye tesisleri dezenfekte edildi
Erenler Belediye tesisleri dezenfekte edildi
SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, “Biz hep inandığımız işlerin arkasında olduk ve bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz”
SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, “Biz hep inandığımız işlerin arkasında olduk ve bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz”
Uzaktan Eğitim ve sınav süreçleri hakkında öğrencilerin soruları yanıtlandı
Uzaktan Eğitim ve sınav süreçleri hakkında öğrencilerin soruları yanıtlandı
Serdivan’da ilaçlama çalışmaları hız kazandı
Serdivan’da ilaçlama çalışmaları hız kazandı
Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti
Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim