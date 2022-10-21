Hentbol takımı minik öğrencilerle bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, minik öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Yenigün Ortaokulu’nda düzenlenen Hentbol paneline katılan teknik heyet ve oyuncular, öğrencilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı çeşitli programlar çerçevesinde minik öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Son olarak Yenigün Ortaokulu’nu ziyaret eden teknik heyet ve oyuncular, minik öğrencilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen programda, öğrencilerin sorularını yanıtlayan Hentbol Takımı, program sonunda minik spor severlere atkı hediye ederek imza töreni gerçekleştirdi. Hentbola dair her şeyin konuşulduğu etkinliğe Baş Antrenör Mehmet Fatih Işık, Yardımcı Antrenör Tevfik Karagözoğlu katılırken oyunculardan ise İbrahim Bircan, Baran Demirdelen, Tahir İlkbahar ve Milos Lojanicic yer aldı.

Programda konuşan Baş Antrenör Mehmet Fatih Işık, Hentbol sporunun Sakarya’da önemli bir potansiyel taşıdığını ifade ederek, “Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki sporda yapılacak olan en güzel yatırım, siz gençlere yapılacak olan yatırımdır. Sakarya bu konuda oldukça büyük bir önem arz ediyor. Özellikle hentbol sporuna olan ilgi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bugün burada da genç kardeşlerimden hentbola çok yoğun bir ilgi olduğunu görüyorum. Bizlerde bu konuda üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. İnşallah gelecekte kurmayı hedeflediğimiz okul takımları ve çeşitli projelerle hentbol sporuna Sakarya’dan çok fazla profesyonel oyuncu çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Takımın durumuna dair de konuşan Işık, “Bildiğiniz gibi şu anda takım olarak süper ligde güzel bir seri yakalayarak çıktığımız 4 maçı da galibiyetle tamamladık. Şimdi önümüzde Cumartesi günü oynayacağımız Trabzon Büyükşehir Belediyesi maçı var. İnşallah bu maçı da kazanarak çıkış serimizi sürdürmek istiyoruz. Tabi bu konuda sizlerin de desteği bizler için oldukça önemli. Cumartesi günü tüm Sakarya’yı takımını desteklemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.