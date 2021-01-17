Hendek’te yoğun kar mesaisi

Yoğun kar yağışıyla birlikte ekiplerin canla başla sürdürdüğü çalışmaları gece yarısından itibaren sahada denetleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, karla mücadelede son bilgileri paylaştı.

Hendek’in yüksek kesimlerinde başlayan kar ile birlikte Cuma gününden bu yana karla mücadele çalışmalarını devam ettiren Hendek Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde 24 saat teyakkuza geçti. Meteorolojiden gelen veriler doğrultusunda hazırlıklarını yapan ve acil durumlarda müdahale için nöbete geçen ekipler, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen bilgiler doğrultusunda kar yağışının etkili olduğu bölgelere intikal ediyor.

Kocatöngel, Karadere, Lütfiyeköşk, Yeşilyurt, Hicriye, Sümbüllü, Bakacak, Pınarlı, Yeşiller, Büyükdere, Gündoğan, Yarıca, Yeniyayla, Dereköy, Kazımiye, Muradiye, Kırktepe, Çamlıca, Sarıyer, İkbaliye, Kızanlık, Kurtuluş, Sarıdede, Karaman, Güldibi, Akçayır, Türbe, Süleymaniye, Rasimpaşa, Puna, Bıçkıatik, Hüseyinşeyh, Karatoprak, Yukarı Çalıca, Aksu ve Dikmen mahallelerinde yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ayrıca şehir merkezinde ana yollar ve yaya yolları da titizlikle ekipler tarafından temizleniyor. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’da dün gece başlayan ve tüm şehri etkisi altına alan kar yağışı sonrasında ekiplerin saha çalışmalarını yerinde denetledi.

Gece boyu çalışmaları inceleyen ve mahallelerde durum tespitleri yaparak bilgiler alan Başkan Babaoğlu, “Ekiplerimiz teyakkuz halinde. Etkili kar yağışı sonrasında kapanan yolların açılması için ekiplerimizi ivedilikle belirlenen noktalara sevk ediyoruz. Bir yandan tuzlama devam ediyor. Rabbim hepsini korusun. Sürekli kar küreme araçlarımız yollarda görev yapıyor. 91 mahallede koordineli bir şekilde çalışarak hemşehrilerimiz bu bereketin keyfini doya doya yaşasın istiyoruz. Meteorolojiden gelen veriler doğrultusunda ekiplerimizi yönlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.