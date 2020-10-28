Hendek’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törenin ardından protokol Hendek Belediyesi tarafından yapılan açılan Cumhuriyet ve Atatürk konulu sergiyi ziyaret etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törene Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Cumhuriyet Savcısı Sebahattin Erkaya İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Alataş, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, askeri erkan, emniyet teşkilatının mensupları, gaziler, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum müdürleri, bürokratlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Törenin ardından Kaymakam Acır, Başkan Babaoğlu, Cumhuriyet Savcısı Sebahattin Erkaya İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Alataş Emniyet Müdürü Şevket İlhan ve protokol, belediye binası önündeki Muammer Sencer Caddesinde açılan Cumhuriyet ve Atatürk konulu sergiyi gezdi. Cumhuriyetimizin kuruluşu, Atatürk ve milli mücadele dönemini anlatan fotoğrafların bulunduğu sergi ilçe protokolünün yanı sıra vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Sergi bugün 20.00’ye, 29 Ekim günü de herhangi bir hava muhalefeti olmaması durumunda yine aynı saate kadar gezilebilecek.