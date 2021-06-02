Hendek’in 112 acili hazır

10 gündem maddesinin görüşülerek oy birliğiyle ile karara bağlandığı Hendek Belediye meclisinde konuşan Başkan Turgut Babaoğlu, “3. 112 Acil İstasyonunu Hendek’e hayırlı olsun, önünde bulunan yeşil alanda 1 adet mini futbol sahası, çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin yer alacağı istasyonda; Futbol sahasıyla, yeşil alanlarıyla, oyun grupları ve spor aletleriyle Hendek için vazgeçilmez bir yapı olacak. 112 acil istasyonu vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Önemli bir eser" dedi.

Hendek Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah/Toplantı salonunda korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. İlave gündemle toplam 10 madde ile toplanan meclise Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, başkanlık etti. 10 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısının sonunda Başkan Babaoğlu katılımcılara, meclis üyelerine, siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür etti.

Gündemin 1.maddesi olan belediyenin zimmetinde bulunan 2 adet aracın (54 KV 600 plakalı Otomobil, 54 KG 377 plakalı Otobüs) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışıyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi. Dereboğazı Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi 3528. Sokak ile 3529. Sokak arasında yer alan Park Alanında Belediyemizce yapılan 78,32 metrekarelik muvakkat yapının 112 Acil Bekleme Binası hizmetinde kullanılmak üzere 10 yıllığına Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi de meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilirken Başkan Babaoğlu bu konuda açıklamada yaptı. 112 acil istasyonun önemine değinen Başkan Babaoğlu, “Hendek adına çok önemli olan bir eseri tamamladık” diye konuştu.

Ardından Emlak ve İstimlak, Strateji Geliştirme, İmar ve Şehircilik, Fen İşleri ile Plan ve Proje Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği değişikliğini ön gören 3-4-5-6-7. Gündem maddeleri de kabul edilirken, gündemin 8.maddesinde yer alan Uzunçarşı, Yeşilyurt, Kocaahmetler, Hacimbey ve Çukurhan Mahallesinde kadastro güncelleme çalışmalarında görev yapacak bilirkişiler meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

Gündemin 10 maddesi oy birliği ile kabul edildi

Ayrıca gündemin 9. maddesi olan İlçemiz Akçayır, Balıklıihsaniye, Beylice, Yeşilköy (Cıpcıp), Çayırbaşı, Esentepe, Güldibi, Harmantepe, Hicriye, İkbaliye, İkramiye, Kalayık, Yeşilvadi (Karaçökek), Kurtköy, Muradiye, Soğuksu, Sukenarı, Tuzak ve Çamlıca (Yukarıçarığıkuru) Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22. Maddesinin a bendi hükümlerince yapılacak kadastro güncelleme çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi maddesi de oy birliği ile onaylanarak görev yapacak bilirkişiler meclis tarafından onaylanmış oldu. Gündemin son maddesi olan 10. madde, İlçemiz tapunun Cıpcıp Mahallesi 259 numaralı parselde 1.210.33’lik hissenin, mülkiyeti belediyemize ait Cıpcıp Mahallesi 258 numaralı parsel ile tevhit edilerek mezarlık ihtiyaçlarında kullanılmak üzere satın alınması hususunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi maddesi de oy birliği ile kabul edildi.