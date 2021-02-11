Hendek’e yeni 112 Acil Yardım istasyonu kuruluyor

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek’in nüfusundaki artışa bağlı olarak ilçede 2 tane olan 112 acil yardım istasyon sayısının Sağlık Bakanlığı onayıyla Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3’e çıkarıldığını duyurdu.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek’in nüfusundaki artışa bağlı olarak 2 olan 112 acil yardım istasyon sayısının Sağlık Bakanlığı onayıyla Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3’e çıkarıldığını duyurdu. Başkan Babaoğlu, 3’üncü acil yardım istasyonunun ivedilikle Hendek’e kazandırılması adına bina yapımının Hendek Belediyesi tarafından üstlenildiğini açıklayarak bilgiler verdi. Sağlık alanında hayat kurtaracak önemli bir yatırıma imza atıldığını anlatan Babaoğlu, “Devletimiz sağlık alanında büyük yatırımlar ve atılımlar yapıyor. Bizde Hendek Belediyesi olarak katkı sunmak istedik. Devletimiz çok güçlü. Sağ olsun Devlet Büyüklerimiz bizim bu teklifimizi geri çevirmedi. Allah Devletimize ve milletimize zeval vermesin. 112 Acil istasyonun önünde bulunan yeşil alanda 1 adet mini futbol sahası, çocuk oyun grubu ve spor aletleri yer alacak. Futbol sahasıyla, yeşil alanlarıyla, oyun grupları ve spor aletleriyle yeni projemizin Hendek’imize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Acil hastalık ve yaralanmalarda sağlık ekiplerinin olay yerine en kısa sürede intikali hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığımıza, Sakarya Valimize ve İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.