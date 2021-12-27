Hendek MYO’da elektrik enerjisi odaklı seminer

SUBÜ Hendek Meslek Yüksekokulu’nda ‘Elektrik Enerjisinin Taşınmasında Teknolojik Çözümler’ başlıklı bir seminer gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), öğrencilerini iş dünyası temsilcileriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hendek Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Otomasyon Bölümü ile Elektrik ve Enerji Bölümü öğrencilerine yönelik bir seminer gerçekleştirildi. EAE Grup Türkiye Perakende Satış Müdürü Osman Demir tarafından verilen seminerde ‘Elektrik Enerjisinin Taşınmasında Teknolojik Çözümler’ başlığı altında elektrik enerjisinin taşınmasına yardımcı olan yeni materyaller, elektronik çözümler ve sektörün geleceği hakkında bilgiler verildi. Seminer sonunda Elektrik ve Enerji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Erduman, Demir’e teşekkür hediyesi takdim etti.