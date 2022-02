Hendek Belediyesinden Aile Hekimleri Derneğine cevap

Hendek Belediyesi, vatandaşın yaşadığı sorunların konuşulduğu toplantıyla ilgili Sakarya Aile Hekimleri derneğinin yönelttiği yorumlara yönelik açıklama gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, “Dile getirilen sözler saldırgan ve çirkef bir maksat taşımaktadır. Derneğin görevi boylarını aşan kelimelerle devletin kurumlarına had bildirmek değildir. Ayrıca fedakarca görev yapan kıymetli Aile Hekimlerine hedef gösterme çabası tamamen provokasyondur” ifadelerine yer verildi.

1 Şubat tarihinde Hendek Kaymakamlığı tarafından 2022 yılının ilk muhtarlar değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirilmişti. Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır Başkanlığında, Başkan Turgut Babaoğlu, protokol ve muhtarların da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçede yaşanan sorunlar için çözüm yolu aranmak için bir araya gelinmişti. Bu sorunlar arasında mesai saatleri içinde ya da dışında meydana gelen vefatlar için nöbet yazılan bazı Aile Hekimlerinin nöbetlerini tutmak istemediği, bunun üzerine de bir kaçına da İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldığı yer aldı. Ayrıca ile Aile Hekimliğinde uygulanan randevulu sistem sonrasında acilde yığılma olduğu, vatandaşın şikayetleri ve yaşanan sorunlar konuşuldu.

“İzana sığmayan ifadelere şahit olduk”

Toplantı sonrasında Sakarya Aile Hekimleri Derneğinin ifadeleri sonrasında Hendek Belediyesi’nden de açıklama gerçekleştirildi. Açıklamada, “Sağlıkla alakalı olarak zira daha öncede yetersiz kalan nöbetçi eczane sorunu dile getirilmiş bu sayının 2’ye çıkarılması sağlanarak vatandaş memnuniyeti sağlanmıştır. Bu toplantı sonrasında Sakarya Aile Hekimleri Derneğinin akla izana sığmayan ifadelerle açıklamasına şahit olduk. SEDAŞ’ın, Telekom’un, Orman İşletmenin, belediyemizin ve diğer tüm kurumların konuşulduğu, hemşehrilerimizin dertlerinin anlatıldığı bu toplantıda sağlıkla ilgili yapılan bir tespiti saldırganca yorumlayarak çapsız ifadelerle yapılan açıklamayı aynen kendilerine iade ediyoruz. Kıymetli Aile Hekimlerimizin suçlandığını, hedef gösterildiğini söylemek düpedüz akıl tutulmasıdır, gizli provokasyondur. Hendek’in bu sorununu konuşmak, birkaç kişinin oluşturduğu aksaklığı düzeltmeye çalışmak sizi neden bu kadar üzdü? Sorunu konuşmak neden işinize gelmiyor? Bu dernek yönetimi kendisini Kaymakamdan, Belediye Başkanından, İlçe Sağlık Müdüründen, protokolden, vatandaştan üstün görüp; Devletimize ve Hendek halkının iradesine açıkça hakaret etmiştir” denildi.

“Bu derneği şiddetle kınıyoruz”

Açıklamanın devamında ise, “Derneğin yöneticilerinin görevi boylarını aşan kelimelerle devletin kurumlarına had bildirmek değildir. Başkanımız başta olmak üzere Hendek için görev yapan bürokratlarımıza liyakat ve bilgi sınaması yapmak, görev ve yönetmelikleri anlatmak, pandemiyle ilgili akıl verme cüretini gösterme çapsızlığını çirkef bir maksat olarak görüyoruz. Yapıcı bir durum üzerinden provokasyona varan yıkıcı davranışlarla açıklama yapan derneğin sorun çözmek adına nasıl atımlar attığını merakla takip ediyoruz. Aile hekimlerinin nasıl ve hangi şartlarda çalışacağı sağlık camiasını ilgilendiren bir konu olduğu gibi, Hendek’in sorunları da Hendek’i bağlar. Toplantının mahiyetinde konuyu gündeme alıp, eleştirilerin yıpratmaya dönmemesi adına söylenen kelimeleri bile art niyetle yorumlayan bu derneği şiddetle kınıyor; Devletimize, Hendek halkına ve Aile Hekimlerine karşı saygılı olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle fedakarca görev yapan Aile Hekimlerimizi ve Sağlık Camiamızın her ferdini saygıyla selamlıyor, işlerinde kolaylıklar diliyoruz. Bizler her zaman yanındayız. Hakkınız ve emekleriniz asla ödenmez. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.