Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu: “Nerede sorun varsa bunları çözmek için sahadayız”

Alt yapı çalışmalarıyla Hendek’in kronikleşmiş sorunlarının bir bir çözüldüğünü anlatan Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Nerede sorun varsa bunları çözmek için sahadayız. Yenimahalle’de büyük sorun olan alt yapıyı da çözeceğiz” dedi.

Hendek Belediyesi, alt yapı konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Daha önceden su baskınlarının yaşandığı Atatürk Parkı karşısı, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Zeki Cömert Parkı önü ile Akova-Hantek’te iki ayrı noktada sorun çözüldü. Daha sonra sel felaketinin yaşandığı Çamlıca’nın iki ayrı mahallesinde ve Bayraktepe’de çalışma başlatan ekipler kutu menfezler inşa etti.

Sel felaketinin etkilerini en aza indirecek yatırımlarımızı gerçekleştirdik

Üretken belediyecilik anlayışı ile sorunlara kalıcı çözümler ürettiklerini anlatan Başkan Turgut Babaoğlu, “Her alanda yaptığımız çalışmalarımızın yanı sıra alt yapıda güçlü hizmetler aralıksız devam ediyor. Nerede sorun varsa bunları çözmek için adımlar atıyoruz. Yapılamaz denilen yerleri tek tek yaptık, yapıyoruz. Su baskınlarının yaşandığı sorunlu bölgelere neşteri vurduk. Tedbirlerimizi aldık, gerekli alt yapıları yaptık. Olası afet, çok yoğun yağış ve sel felaketinin etkilerini en aza indirecek yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla birlikte şehrimizi güçlü bir şekilde geleceğe taşıyoruz. Her talebi inceliyorum. Ekiplerimizin hepsi sahada, aktif bir şekilde çalışıyor. Hendek’in geneline hizmet ediyoruz.91 bir mahalle eşit ve adil hizmet görüyor. Kimse bunun aksini iddia edemez. İhmal edilen bir yer yok. ‘Benim sokağım ne olacak’ diyen hemşerilerimi çok iyi anlıyorum. Sorunları çözmek için varız. Geldiğimiz günden bu yana hizmet yağmuru sürüyor” dedi.

Seçim için değil Hendek için çalışıyoruz

Başkan Babaoğlu Yenimahalle’de devam eden alt yapı çalışmalarını anlatarak, “Seçim için değil Hendek için çalışıyoruz. Yenimahalle’de yıllardır kangren olmuş bir alt yapı sorunu var. Çünkü o bölgede bir alt yapı yok. Biz başladık. O sokaklar şantiye gibi olacak. Ayrıca önümüzdeki günlerde yapılan alt yapı çalışmalarıyla ilgili nerede ne yapılacak gibi detaylı bir görsel yayınlayacağız. Alt yapı öyle bir iki günde yapılacak iş değil. Toprağın altına büyük yatırım yapıyoruz. Alt yapı yapılacağı için bozuk yollar diğer yandan da alt yapı yapıldığı için kazılan yollar olacak. Sular altında kalan sokaklarımızı bu dertten biz kurtaracağız. Yenimahalle’yi kapsayan bütün bir alt yapı ağından bahsediyoruz” diye konuştu.