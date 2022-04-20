Hematoloji servisinde tedavi gören çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşadı

Sakarya’da ‘1 gülen göze 1 umut da sen ol’ projesi çerçevesinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Servisi’nde tedavi gören öğrenciler, 23 Nisan’ı kutladı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Erenler Kaymakamı Günhan Yazar ile birlikte Zinnet Dilmen Anaokulunun yürüttüğü ‘1 gülen göze 1 umut da sen ol’ projesi çerçevesinde, SEAH Çocuk Hematoloji Servisi’nde tedavi gören öğrencilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Hastanedeki etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Erenler Kaymakamı Günhan Yazar’ın yanı sıra Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hatice Sıçramaz, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Filiz Kuni, Zinnet Dilmen Anaokulu Müdürü Ayşegül Seren Karaman, görevliler ve çocukların aileleri katıldı. Çeşitli hediyelerin verildiği bayram kutlaması etkinliğinde hastanede yatan öğrenciler karagöz, meddah ve orta oyunu ustası Seçkin Bayramoğlu’nun sergilediği gölge oyunuyla eğlenceli vakit geçirdiler.