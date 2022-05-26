Hem eğleniyor hem öğreniyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin “Yaşayarak Öğrenme Macerapark” eğitimleri devam ediyor. Büyükten küçüğe herkesin katılabildiği eğitimler, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan misafirlerine önemli faydalar sağlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaşayarak Öğrenme Macerapark” eğitimleri misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yenikent Şehir Ormanı içerisinde gerçekleşen eğitimler, büyükten küçüğe herkesin hem eğlendiği hem de öğrendiği bir ortam sağlıyor. Dış alan eğitimlerinde çocuklara psikolojik ve sosyolojik eğitimlerinin yanı sıra, farklı oyunlarla özgüven, birliktelik, takım olma, saygı gibi duygular kazandırılıyor. Nisan ve Mayıs aylarında çevre ve ilçe okullarından 2 bin öğrenciye kapılarını açan Macerapark, havaların ısınmasıyla birlikte eğitimlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Aktiviteler ve eğitimler dışında maceraseverlerin uğrak adresi olan Macerapark, yürüyüş alanları, tırmanma ve zıplama parkurlarıyla misafirlerini günlük yaşamın stresinden uzaklaştırıyor. Doğası ve yeşili ile eşsiz anlar yaşatan parklar, aynı zamanda hem fiziksel hem de ruhsal anlamda misafirlerine önemli faydalar sağlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Günümüzde şehirleşmenin hızla artması ile birlikte bizlerin ve çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu en önemli aktivitelerin başında doğa yürüyüşleri ve aktiviteleri geliyor. Toplum olarak ruhsal ve fiziksel gelişimimizi en doğru şekilde yönetmek, gelecek nesillerimize bırakacağımız en önemli miras olacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm bu sorumlulukların bilinciyle hareket ederek, Yenikent Şehir Ormanı içerisinde bulunan Macerapark’ta eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Çeşitli eğitim ve aktivitelerin yanı sıra maceraseverlere de hitap edebilecek parkurlar siz değerli hemşerilerimize eşsiz deneyimler sunacaktır. Doğayı ve yeşili koru mottosuyla çıktığımız bu yolda, sizleri de bu tutkuyu yaşamaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.