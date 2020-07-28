Hayvan Pazarlarında sahte para ve dolandırıcılığa dikkat
SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ YAKLAŞAN KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA SAKARYA HAYVAN PAZARI'NDA SAHTE PARA VE DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI SATICILARI UYARDI.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Sakarya Hayvan Pazarı’nda sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.
Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlenen kurban satış noktalarına bir çok vatandaş kurbanlık satın almak için akın ederken, kurban satıcılarının en çok şikayet ettiği konuların başında sahte para ve dolandırıcılık bulunuyor. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sakarya Hayvan Pazarında sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karışı satıcıları uyararak bilgi verdi. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunu da uygulamalı olarak göstererek bilgi verdi.
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