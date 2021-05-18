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Hatalı sollama yapan tır kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde önündeki aracı geçmek için şerit değiştiren tır, karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA 18.05.2021, 22:10
Hatalı sollama yapan tır kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde önündeki aracı geçmek için şerit değiştiren tır, karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki aracı geçmek için sollamaya çıkan 41 AGZ 179 plakalı tır şerit değiştirdiği sırada karşı şeritten gelen 54 YC 076 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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