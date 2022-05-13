Hastane yönetiminden hemşirelere özel kutlama

Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde Hemşireler Günü programı düzenlendi.

Yenikent Devlet Hastanesi yönetimi Hemşireler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenledi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programa, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Personel Hizmetleri Başkanı Suat Koçak, Başhekim Op. Dr. Adil Murat Akgül, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Sevim, hastane yöneticileri, hemşireler ve sağlık personeli ile Özel Şahin Sağlık Meslek Lisesi eğitimcilerinden Hülya Bilgin Çolakoğlu ve öğrenciler katıldı.

“Bu görevi insan sevgisi olmayan kimse yapamaz”

Hemşirelik mesleğinin maddi karşılığı olamayan bir meslek olduğunu vurgulayan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Sevim, “Sağlık sisteminin vazgeçilmez unsuru olan hemşirelik onurlu bir görev. Bu görevi insan sevgisi olmayan kimse yapamaz. 30 yıllık meslek hayatımda ilk günden bugüne kadar hep bu bilinçle çalıştım. Mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımıza da tavsiyelerimiz hep bu yönde oldu. Bizim işimiz insan sağlığı. Hemşirelik sadece hekimin hazırladığı programı hastaya uygulamak değildir. Hastalara anlayış, sevgi, saygı ve şefkatle yaklaşarak onları iyileştirecek motivasyonu sağlamaktır. O yüzden bizim mesleğimiz insan sevgisi olmadan yapılabilecek bir meslek değildir. İşini severek yapan tüm arkadaşlarımızın günü kutlu olsun” dedi.

“Sağlık çalışanlarımızın şartları da daha iyi hale gelecektir”

’Hemşire’ kelimesinin kültürümüze özgü bir kelime olduğunu belirterek, kız kardeş anlamına gelen bu kelimenin sağlık sistemi içindeki önemini ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, “Hemşire yanında olan, destek olan kardeş anlamında zihnimize kazınmıştır. Sevgi, hizmetin her anlamda daha kaliteli olmasını sağlıyor. Bunun manevi karşılığı olan bir ‘Allah razı olsun’ sözü bile inanın her şeye değer. Bakanımızın bizzat yürüttüğü çalışmalar neticesinde de inşallah sağlık çalışanlarımızın şartları da daha iyi hale gelecektir. Bu vesile ile burada ve tüm kurumlarımızda görev yapan hemşirelerimizin gününü kutluyorum” diye konuştu.