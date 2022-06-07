Hastane yöneticileri HAP eğitimi aldı

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Yönetici Eğitimi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde yapıldı.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş ile ilimizde hizmet veren kamu ve özel hastanelerin yöneticilerinin katıldığı eğitimde Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Erkan Yamaç tarafından HAP Hazırlama Kılavuzunun tanıtımı yapılarak, HAP Yönetmeliğiyle ilgili bilgiler verildi.

Yazılı sınavlarında yapıldığı eğitimde eğitmen Seçkin Vural tarafından da acil durum koordinasyon sistemiyle ilgili bilgiler verildi. Eğitim toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya’nın deprem kuşağında bir il olduğunu hazırlatarak yıkıcı depremlerin ve büyük acıların yaşandığı ilimizde bu tip eğitimlerin çok daha önemli olduğunu ifade etti. Afet anlarında yapılacak çalışmaları bilmenin ve buna hazırlıklı olmanın büyük önem taşıdığını belirten Öğütlü, “Koordinasyona yönelik toplantılar ve eğitimler önemli. Bu sayede olabilecek afet ve acil durumlara daha hazırlıklı oluyoruz. Bu gibi durumlara yönelik planlama yapılarak tatbikatlar başarılı bir şekilde gerçekleşirse herkes ne yapacağını bilir. Bu da afet ve acil durumlarda çabuk toparlanma ve olayı kontrol altına alma noktasında avantaj sağlar. Bu planlamaların kağıt üstünde kalması bir şey ifade etmez. Yapılacak işlerin hayata geçirilmesi ve işlevsel hale gelmesi, olabilecek durumları daha az kayıpla ve daha çabuk atlatmamızı sağlar” dedi.

Eğitimler gün boyu devam ederken başarıyla eğitimi tamamlayan yöneticilere sertifikaları verildi.