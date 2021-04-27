Hastane koridorları el emeği tablolar ile renklendi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin duvarları Adapazarı Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin tablolarıyla renklendi.

Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde (HEM) yağlı resim kursuna katılarak el emeği göz nuru eserler ortaya koyan kursiyerlerin tabloları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışlandı. Başhekim Doç. Dr. Fikret Halis’i makamında ziyaret eden Adapazarı HEM Müdür Yardımcısı Sündüz Şimşek, birbirinden güzel tabloların hastane koridorlarını süslemesinden mutlu olacaklarını dile getirdi. Başhekim Halis, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şimşek’in nezdinde kursiyerlere ve Adapazarı HEM’e teşekkür etti.