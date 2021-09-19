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Hareketlilik haftası ayak tenisi elemeleriyle devam etti

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri Ayak Tenisi Türkiye Kupası Sakarya Elemeleri ile devam etti. Hareketlilik haftası 20 Eylül Pazartesi günü Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek sabah sporu ve egzersiz programı ile devam edecek.

SAKARYA 19.09.2021, 18:53
Hareketlilik haftası ayak tenisi elemeleriyle devam etti

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri Ayak Tenisi Türkiye Kupası Sakarya Elemeleri ile devam etti. Hareketlilik haftası 20 Eylül Pazartesi günü Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek sabah sporu ve egzersiz programı ile devam edecek.

Bu yıl ‘Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik’ temasıyla düzenlenen 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri devam ediyor. Hareketlilik haftasının hafta sonu etkinlikleri Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nde gerçekleştirilen Ayak Tenisi Türkiye Kupası Sakarya Elemeleri ile devam etti. Kıyasıya mücadelenin sergilendiği elemelerde yarışmacılar kazanmak için ter dökerken turnuva sonunda kazananlara madalyaları takdim edildi.

Hafta sonu gerçekleştirilen ayak tenisi etkinliklerinin ardından hareketlilik haftası 20 Eylül Pazartesi günü Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek sabah sporu ve egzersiz programı ile devam edecek. Spor ve egzersiz programı saat 10.00’da başlayacak. 21 Eylül Salı günü ise ‘Satranç-Masa Tenisi-Bisiklet Simülasyon Etkinlikleri ve Yarışmalar’ programı Bisiklet Mola Kıraathanesi’nde düzenlenecek. Saat 16.30’da başlayacak etkinlik tüm vatandaşlara açık olacak.

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