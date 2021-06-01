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Hamit Balcı Başkan Yardımcısı oldu

Serdivan Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevini 2009’dan bu yana devam ettiren Hamit Balcı, Serdivan Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

SAKARYA 01.06.2021, 18:20
Hamit Balcı Başkan Yardımcısı oldu

Serdivan Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevini 2009’dan bu yana devam ettiren Hamit Balcı, Serdivan Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Haziran ayı olağan meclis toplantısında meclis üyelerini bilgilendiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar; Hamit Balcı’nın uzun yıllar kamuda yönetici olarak edindiği tecrübeleri bundan sonra Başkan Yardımcısı olarak paylaşmaya devam edeceğini söyledi. Alemdar, hayırlı olması temennisiyle yeni görevinde Balcı’ya başarılar diledi.
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